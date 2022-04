Cameroun : Kribi Conteneurs labellisé Green Terminal

L’attribution de ce label récompense les efforts de l’entreprise pour atténuer l’impact de ses activités sur l’environnement par la mise en place de mesures éco-responsables.

- Publicité-

Kribi Conteneurs Terminal, opérateur du terminal à conteneurs du Port Autonome de Kribi, a obtenu le label Green Terminal à la suite de l’audit mené entre le 17 et 18 mars 2022 par Bureau Veritas, selon Apanews.

L’audit a été conduit par les experts de Bureau Veritas sur la base des huit piliers du processus de labellisation. Il inclut notamment les processus de travail, la construction d’infrastructures conformes aux standards internationaux, la gestion des déchets ainsi que la formation des collaborateurs aux bonnes pratiques liées aux enjeux environnementaux.

Engagé dans un vaste programme d’investissements, Kribi Conteneurs Terminal a été récompensé pour la qualité de ses installations, construits selon derniers standards internationaux.

Le terminal dispose aussi d’une centrale de traitement des eaux de pluies et eaux souillées, qui assure une gestion efficace des rejets et des déchets. La mise en place de systèmes de digitalisation des activités a permis de réduire significativement les émissions de gaz à effets de serre rejetés par les parties prenantes (scope 3).

Au niveau de l’alimentation électrique dédiée, Kribi Conteneurs Terminal bénéficie du réseau hydroélectrique, évitant le recours au gazole. L’entreprise réalise par ailleurs chaque année des actions solidaires dans des secteurs clés comme la santé et l’éducation, tout en participant à la fluidité de la chaîne d’approvisionnement du Cameroun et des pays de la sous-région.

« Ce label vient ainsi récompenser les efforts fournis par les équipes de Kribi Conteneurs Terminal pour réduire l’impact sur l’environnement par la mise en place de mesures éco-responsables. Plus qu’un privilège, cette distinction est une responsabilité qui nous engage à poursuivre les efforts afin de réduire davantage l’impact environnemental de nos activités », souligne Eric Lavenu, Directeur Général de Kribi Conteneurs Terminal.

« Nous sommes extrêmement satisfaits que Kribi Conteneurs Terminal devienne notre 6ème concession portuaire à obtenir la labellisation Green Terminal. Elle certifie du sérieux de nos engagements et des mesures mises en place pour atténuer l’impact de nos activités sur l’environnement. Au quotidien, le label Green Terminal nous permet de proposer à nos partenaires et aux usagers de nos terminaux des solutions logistiques à la fois performantes et éco-responsables », a déclaré Olivier de Noray, Directeur général Ports et Terminaux de Bolloré Ports.

Bolloré Ports, opérateur de référence de terminaux portuaires en Afrique, en Asie et en Amérique a lancé en juin 2021 le processus de labellisation « Green Terminal » avec l’objectif de contribuer à la réduction de l’empreinte carbone de ses activités en s’appuyant sur une méthodologie précise couvrant l’ensemble des préoccupations environnementales. Cette démarche, une première dans le domaine portuaire, a été validée par Bureau Veritas, l’un des principaux leaders mondiaux des essais, de l’inspection et de la certification.