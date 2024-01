CAN 2023+1: « Le match contre la Namibie ne sera pas facile à négocier.. l’expérience sera déterminente » (Jalel Kadri)

Le sélectionneur national, Jalel Kadri, a souligné la nécessité de ne pas sous-estimer la sélection namibienne, adversaire des aigles de Carthage à l’occasion du match de la première journée en phase de poules (Groupe E) de la Coupe d’Afrique des nations 2023+1, prévu demain mardi à Korhogo.

« La Namibie affiche une organisation défensive solide, ce qui impose une gestion sérieuse et intelligente de la rencontre pour assurer les trois points de la victoire », a déclaré le sélectionneur, ce lundi, conférences de presse d’avant match.

Selon Kadri, « contrairement à ce que certains pensent, le match contre la Namibie ne sera pas facile à négocier et l’analyse vidéo a démontré qu’il s’agit d’un adversaire avec des capacités respectables sur le plan défensif, capable de fermer toutes les issues et qui connait très bien notre façon de jouer ».

Et le technicien d’ajouter: « L’expérience dont dispose la sélection tunisienne sera déterminante pour faire pencher la balance de son côté et jouera beaucoup en sa faveur pour seller le sort du match ».

De son côté, le défenseur central des aigles de Carthage, Yassine Meriah a fait remarquer que les premières affiches de la CAN se sont soldées par des résultats surprises et inattendus, ce qui exige de notre part un sérieux irréprochable dans la gestion du match contre la Namibie.

« Pour gagner il va falloir se donner à 100 pc », a-t-il lancé.

