CAN-2023+1 : Namibie, le petit poucet du groupe E

La Namibie, premier adversaire de la Tunisie lors du premier tour du groupe E de la Coupe d’Afrique des Nations (Côte d’Ivoire-2023+1), ne figure pas parmi les grandes équipes du continent, étant donné qu’elle ne compte dans son palmarès que trois participations aux phases finales (1998, 2008 et 2019) conclues par une élimination dès le premier tour.

La sélection de Namibie, actuellement 115e mondial, n’a commencé à adhéré aux différentes compétitions de la CAF et de la Fifa qu’en 1992, et c’est donc en toute logique qu’elle fait officie de petit poucet du groupe de la Tunisie composé également du Mali et de l’Afrique du Sud.

Lors de son baptême du feu avec la compétition africaine, au Burkina Faso, la sélection namibienne surnommée « The Brave Worriors », a terminé à la dernière place du groupe C avec 1 seul point après un match nul avec l’Angola (3-3) et deux défaites face à la Côte d’Ivoire (3-4) et l’Afrique du Sud (1-4).

L’équipe namibienne a connu le même sort lors de sa deuxième participation à la CAN au Ghana après deux défaites face au Maroc (1-5) et au pays organisateur (0-1) et un nul avec la Guinée (1-1), un bilan qui reste meilleur que celui de sa troisième CAN, en Egypte où elle a essuyé trois revers devant le Maroc (0(1), l’Afrique du Sud (0-1) et la Côte d’Ivoire (0-4).

L’actuelle équipe namibienne entraînée par Collin Benjamin, est composée en majorité de joueurs évoluant en championnat local et au championnat d’Afrique du Sud (9) dont l’attaquant d’Orlando Pirates Deon Hutu (33 ans).

Parmi les joueurs les plus en vue de la sélection namibienne figure le défenseur de Derby County (3e division anglaise), Ryan Nyambe (26 ans), outre l’attaquant de Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud Peter Shalulile (30 ans), Junior Petrus (Liria Prizren, Kosovo) et Wendell Rudath (Jwaneng Galaxy, Namibie).

La Namibie s’est qualifiée pour la phase finale de la CAN-2023+1 après avoir terminé les éliminatoires à la deuxième place du groupe C avec 5 points derrière le Cameroun (7 points) et devant le Burundi (4 points). Au cours de ces éliminatoires, elle a fait deux matches nuls face au Burundi à domicile (1-1) et le Cameroun à l’exetrieur (1-1), remporté une victoire devant les Lions Indomptables (2-1) à Windhoek et concédé la défaite devant le Burundi (2-3) en déplacement.

La Tunisie avait affronté la Namibie une seule fois en match amical, le 17 novembre 2007 à Radès, remporté sur le score de 2 buts à 0, grâce à Alaeddine Yahia et Issam Jomaa. Après la CAN, Les deux équipes s’affrenteront à noiveau lors des éliminatoires africaines de la Coupe du monde 2026 dans le cadre du groupe H avec la Guinée équatoriale, Malawi, Liberia et Sao Tomé-et-Principe.

Pour préparer la phase finale de la CAN-2024, les « Brave Worriors ont affronté le Ghana en amical à Kumasi au terme duquel les deux équipes n’ont pu se départager (0-0).

- Publicité-