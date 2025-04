Canada : Le Premier ministre Mark Carney toujours en tête, à une semaine d’un vote décisif

A une semaine du vote au Canada, l’espoir pour les conservateurs de revenir au pouvoir s’amenuise. Les libéraux du Premier ministre Mark Carney sont en effet donnés vainqueurs par tous les sondages, ce dernier étant considéré comme plus crédible pour affronter Donald Trump.

Le scrutin du 28 avril se déroule dans un climat tendu dans ce pays du G7 de 41 millions d’habitants, toujours sous le choc des secousses provoquées par les tensions commerciales et les menaces d’annexion du président américain.

Signe que cette campagne est considérée comme exceptionnelle par de nombreux citoyens: les débats entre les candidats ont été très suivis et vendredi, premier jour du vote par anticipation, deux millions d’électeurs ont déposé leur bulletin dans l’urne, un record.

Deux partis ont largement dominé cette campagne: les libéraux du nouveau Premier ministre Mark Carney, qui a remplacé Justin Trudeau il y a un mois, et les conservateurs de Pierre Poilievre.

Selon les dernières projections, les Libéraux pourraient être en mesure de remporter assez de sièges pour obtenir une majorité, ce qu’ils avaient échoué à accomplir lors des deux derniers scrutins.

Ils sont crédités d’environ 44% des votes et les conservateurs de 38%. Vient ensuite le Nouveau parti démocratique (NPD, gauche) à 8%, suivi par le Bloc québécois (parti indépendantiste) avec 5%, et le parti vert à 2%.

