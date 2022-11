Cancer-Pénurie de médicaments :L’association Attahaddi de lutte contre le cancer lance un cri d’alarme

L’association Attahaddi de lutte contre le cancer a lancé jeudi un cri d’alarme suite à la pénurie constatée en médicaments au niveau des pharmacies privées notamment les médicaments de traitement du cancer et ce depuis plus de 3 mois.

L’association a mis en garde contre une dégradation de la situation après l’annonce de la chambre syndicale nationale des établissements pharmaceutiques de distribution de médicaments en gros l’arrêt de ses activités à partir du 15 novembre courant. Le président de l’association Nabil Fathallah a expliqué que les médicaments de base de traitement des maladies de cancer ainsi que le traitement chimique adapté à cette maladie sont en rupture en pharmacie provoquant ainsi des répercussions énormes sur l’état de santé des malades. Il a ajouté dans une déclaration à la TAP que la pénurie de médicements a fait des pertes en vie humaine de plusieurs malades et causé la dégradation de l’état de santé d’autres patients souffrant de cette maladie, outre les répercussions sur leur état psychologique. Le cancer enregistre une propagation importante en Tunisie soit plus de 18 mille nouveaux cas diagnostiqués en 2021, a noté la même source, dénonçant une crise grave de ce secteur. Il faut trouver une solution à ce problème et garantir le droit du citoyen à la santé, a-t-il souligné.