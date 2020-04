Carrefour Tunisie : des dons en nature à grande échelle pour les familles défavorisées

Tunis, mercredi 22 avril 2020–Dans le cadre de son programme sociétal, Carrefour Tunisie a mis en place un programme ambitieux d’aide aux familles défavorisées, sous forme de lots de produits de première nécessité.

Un stock de ces produits est mis à la disposition du programme. Ces produits représentent le panier de base de la famille tunisienne durant cette période difficile marquée par la pandémie et l’arrivée imminente du mois de Ramadan.

La liste des produits englobe des produits alimentaires (couscous, pâtes, double concentré de tomates, huiles, eau minérale, café, cake…) et des produits de nettoyage (eau de Javel, détergent et lessive en poudre). Conformément aux règles d’hygiène, la liste des produits contient uniquement des produits non périssables et stockables à température ambiante.

Cette action s’inscrit dans le cadre de l’élan national de lutte contre les effets économiques et sociaux de la pandémie Covid-19 en adhérant au programme et efforts du ministère des Affaires sociales.

Les premiers lots de ces produits ont commencé à être livrés aux différents gouvernorats sur tout le territoire de la république.Vos magasins Carrefour, Carrefour Market et Carrefour Express, présents partout en Tunisie, investissent pour une aide sociale qui touche le maximum de familles cibles.

Carrefour Tunisie distribue ces aides en étroite collaboration avec les autorités compétentes dans chaque région concernée.

De la sorte, les familles défavorisées peuvent rester chez elles en toute dignité, le temps qu’il le faudra jusqu’à fin du confinement permettant ainsi d’aider les autorités sanitaires et sécuritaires à minimiser la mobilité des citoyennes et citoyensdans notre combat national contre la pandémie et avec l’arrivée du mois de ramadan.

En tant qu’entreprise et marque citoyenne socialement responsable, Carrefour Tunisie s’engage à poursuivre ses initiatives dans le cadre de son programme sociétal tout au long de la période à venir.

Dès le début de la crise, Carrefour Tunisie et le groupe UTIC ont multiplié les contributions pour venir en aide à ceux qui en ont besoin et rejoindre les efforts nationaux contre la propagation et l’impact social et économique du coronavirus. Le montant des aides a dépassé les 3 millions de dinars notamment à travers :

Un premier don de 250 000 dinars au fonds 1818 versé par Carrefour en marge du Téléthon organisé par la Télévision nationale.

versé par Carrefour en marge du Téléthon organisé par la Télévision nationale. Un don supplémentaire direct de 2 millions de dinars au fonds 1818 versé par le groupe UTIC pour soutenir ce fonds.

versé par le groupe UTIC pour soutenir ce fonds. Un don de 200 000 dinars au Fonds Relance Culture , créé par le ministère des affaires culturelles.

, créé par le ministère des affaires culturelles. Une aide aux établissements de santé, sous forme de matériel médical et équipements.

Vos magasins Carrefour, Carrefour Market et Carrefour Express seront comme toujours au service quotidien des Tunisiennes et Tunisiens.

Vive la Tunisie solidaire. Ensemble, nous allons construire une Tunisie meilleure.