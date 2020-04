Plus de 3 MD de dons au profit du ministère de la Santé, du 20 au 26 avril 2020

La commission des dons pour la lutte contre la propagation du coronavirus, relevant du ministère de la santé, a annoncé hier mardi 28 avril 2020, la collecte de dons d’une valeur de plus de de 3 millions de dinars durant la semaine du 20 au 26 avril 2020.

La commission s’est engagée à distribuer ces dons à tous les établissements publics de la santé et ce, conformément au programme de lutte contre la propagation du coronavirus.

Selon la commission tous les donateurs peuvent quand ils le souhaitent faire le suivi de leurs dons, en consécration du principe de la transparence et de la confiance mutuelle.