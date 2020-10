Carthage Cement: Un chiffre d’affaires de 172 MD, à fin septembre 2020

« Carthage Cement a réussi, durant le troisième trimestre 2020, à augmenter aussi bien la production du clinker, des ciments et des agrégats, en plus de l’augmentation du chiffre d’affaires toutes activités confondues », selon les indicateurs d’activité de la société publiés, mardi, sur le site de la Bourse de Tunis.

Cette amélioration du chiffre d’affaires a marqué positivement le troisième trimestre 2020. En effet l’impact de la crise COVID-19 a été réduit à -6 % au 30 septembre 2020 (-16 % au 30 Juin 2020), soit 172 millions de dinars(MD), contre 183 MD, pour la même période de l’année précédente,

La production du clinker a enregistré, à fin septembre 2020, une hausse de 12% par rapport à la même période de l’année précédente pour atteindre une production de 733 mille tonnes.

Par ailleurs, le chiffre d’affaires sur le marché local s’est acru de 6% pour se situer à 151 MD contre 143 MD, au 30 septembre 2019.

Pour le marché à l’export, le chiffre d’affaires ciments réalisé, au terme du troisième trimestre 2020, a atteint 1,193 MD contre 1,225 MD pour la même période de l’année précédente, sachant que les livraisons des ciments vers l’Italie ont repris leur rythme planifié à partir du mois d’octobre 2020.

Selon la même source, les investissements de Carthage CEMENT ont atteint, au 30 septembre 2020, 11,9 MD .

Par ailleurs, l’endettement global de la société a atteint, à fin septembre 2020, 438,783 MD, soit une baisse de -18%par rapport à la même période de l’année écoulée, et ce, suite à la réalisation de l’augmentation du capital et l’exécution du plan de remboursement des dettes convenu avec les banques et les bailleurs de fonds .

