Ce gouvernorat sans pain à partir du 13 février !

Sadok Habboubi, président de la chambre régionale des boulangers à Béja, a assuré dans une déclaration au correspondant de Mosaïque fm que la région sera sans pain à partir du 13 février 2021.

Cette décision a été prise à l’unanimité lors de la réunion tenue hier vendredi, pour contester la non application de la décision publiée au JORT le 13 novembre 2020. Elle concerne l’organisation du travail dans les boulangeries anarchiques qui bénéficient de la farine subventionnée et qui vendent du pain non conforme aux normes du poids appliqué par les boulangeries règlementaires.