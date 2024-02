Concours de l’invention et de l’innovation des gouvernorats du Nord ouest

17 inventeurs, étudiants et élèves notamment, ont participé au concours scientifique de l’invention et de l’innovation des gouvernorats du Nord ouest, Béja, Jendouba, Kef et Siliana, pour l’année 2023 ,organisé dernièrement à Béja à l’initiative de l’Association tunisienne ‘inventeurs sans frontières », autour du thème « les sciences face au changement climatique », selon le quotidien Alchourouk du mercredi 7 février.

Les 18 projets présentés au cours de la manifestation tenue avec le soutien du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à travers la direction générale de la valorisation des résultats de recherche, ont porté, entre autres, sur le dessalement de l’eau de mer .

Le premier prix a été en effet attribué à l’étudiant Mohamed Lamine Slimani, de l’Institut supérieur des études technologiques de Béja pour une invention dans le domaine du dessalement de l’eau, tandis que l’étudiant Bilal Chiibi a eu droit au deuxième prix pour l’invention d’un robot numérique destiné à la lutte contre les incendies.

L’élève Balkis Moussi a reçu le troisième prix pour son invention d’une barque de sauvetage numérique.