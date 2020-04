Ce que je crois : Histoire d’œuf et de Covid

Le chef de l’Etat tunisien a atteint, en cette nuit du jeudi 16 avril 2020, le summum du populisme.

Mais aussi, le djebel Chambi du laxisme en matière de sécurité sanitaire et l’Everest, en matière de non-respect des règles les plus simples de lutte contre la pandémie du Coronavirus.

Avant de parler de l’histoire de l’œuf, rappelons que le chef de l’Etat s’était rendu dans une fabrique de masques sanitaires. On le voit sur la photo de circonstance, debout, à petite distance des employés, pas tous masqués ou masque baissé, et lui qui s’adressait à eux, en tombant son propre masque. La frasque présidentielle, passée inaperçue, ne fera cependant pas plus de bruit que celle de l’œuf.

Selon l’histoire, ce serait un vendeur ambulant de ce qu’on appelle communément « Casse-croûte Ayari », qui lui aurait offert un œuf à la coque (ou œuf mollet) au cours de l’une de ses tournées électorales. D’après un autre récit, il se serait plaint devant lui de n’avoir qu’un œuf pour diner à toute sa famille. Devenu président, Kais Saïed ordonna à ses services de protection rapprochée de rechercher le quidam en question, aux cris de « Où est Rouiha » (sobriquet de l’intéressé), noyé dans une foule compacte de badauds, qui se fichaient royalement du coronavirus et de la santé de tous.

Kais Saïed, l’exemple à suivre en matière de santé !

Carton d’aide alimentaire en main, entouré de sa garde rapprochée incapable de lui imposer le respect des protocoles de sécurité, le chef de l’Etat fendit la foule, dans une violation manifeste des règles de distanciation sanitaire et dans sa propre décision de couvre-feu tout comme la foule qui l’accompagnait et l’acclamait.

Le jour même, il présidait, pourtant, à Carthage, une réunion sur l’évolution de la pandémie en Tunisie, avec d’éminents spécialistes qui lui expliquaient les règles de sécurité à respecter, et l’impact de l’irrespect de ses règles sur les perspectives du déconfinement. On connaissait le Kais Saïed, dit antisystème. On découvre un chef d’Etat qui ne respecte aucun système, même pas celui qui préserve la santé de ses concitoyens. Un chef d’Etat qui se met et met ainsi en danger les autres, pour les délices d’un bain de foule vespéral !

Cette burlesque et ubuesque scène nocturne populiste du chef de l’Etat tunisien rappelait les hordes se bousculant devant la Poste pour recevoir 200 DT (64 €) d’aide. Une scène qui avait alors fait « pleurer » le ministre nahdhaoui de la santé.

Et c’est pourtant lui, une journée auparavant à Sousse, qui présidait une cérémonie de remise des clés d’un nouveau pavillon médical pour la lutte contre le Coronavirus, dans de désastreuses conditions d’hygiène. L’irrespect le plus complet des règles de distanciation sanitaire, avec les masques qu’on abaisse pour parler dans un micro non protégé, qu’on tapotait parfois à main nue, dans une foule compacte et insouciante, qui applaudissait.

Noyé dans une foule compacte, venue célébrer l’œuvre d’un homme d’affaires de la région, où le port du masque devenu obligatoire était loin d’être respecté, car encore indisponible et objet d’une enquête pour corruption, le ministre de la Santé présidait la cérémonie. Une cérémonie, où étaient présents, en nombre et dans l’irrespect flagrant des règles de distanciation, de hauts cadres et du personnel …médical, dont le 1er responsable de l’hôpital de Sahloul (Sousse), qui recevait à mains nues, les clefs de l’unité Covid-19 des mains non gantées du promoteur. Cette fois, le ministre Abdellatif El Mekki n’a pas pleuré, ni même esquissé un sanglot ou même un simple geste de réprobation.

« إذا كان ربُ البيتِ بالدفِ ضاربٌ فشيمةٌ أهلِ البيتِ الرقصُ ». Façon de dire que, pourquoi en vouloir au peuple de ne pas respecter les lois, lorsque ses dirigeants font de l’irrespect leur propre loi !