Ce qu’il faut savoir davantage sur les avions T-6C Texan acquis par la Tunisie

Les derniers avions d’entraînement tunisiens T-6C ont été livrés. Le contrat pour ces appareils a été signé en 2021. En 2019, le Département d’État américain a approuvé la vente de 8 avions T-6C Texan II, fabriqués par Beechcraft dans le cadre de la disposition sur les ventes militaires à l’étranger. La proposition initiale du FMS avait une valeur estimée à 234 millions de dollars et comprenait une option pour l’achat supplémentaire de 4 appareils. Les Texans remplaceront à la fois les Aero L-59T Super Albatros tchèques et les SIAI-Marchetti SF.260 italiens utilisés dans les rangs du No.13 Squadron à Thyna.

La Tunisie a finalement décidé l’acquisition de la plate-forme T-6C en 2021 en signant le contrat initial de 12,5 millions de dollars. En juillet 2022, le centre de gestion du cycle de vie de l’US Air Force a accordé à Textron Aviation une modification de contrat de 90,7 millions de dollars pour la livraison de huit avions. L’accord stipule la livraison de moteurs de rechange, de dispositifs actionnés par cartouche/dispositifs actionnés par propulseur, un entraîneur de vol opérationnel, des pièces de rechange, du matériel de manutention au sol, du matériel de soutien, la livraison et le soutien de logiciels, des publications et de la documentation technique, des vêtements, des textiles et de l’équipement individuel, un soutien au convoyage des avions, services d’assistance technique et logistique, études de site et autres commodités, précise le site Overt Defence.

La Tunisie est intéressée par une modernisation à grande échelle de son armée de l’air avec l’aide des États-Unis. Le processus continu de sélection d’un avion de chasse approprié a suscité beaucoup d’attention et de concurrence, notamment Saab, General Dynamics et Aero. Les F-16 sont une option qui a été suggérée, cependant, cela n’est pas confirmé et il n’est pas clair si les États-Unis seraient prêts à soutenir la vente d’avions plus avancés à Tunis.

La Tunisie est l’un des nombreux pays d’Afrique du Nord qui développe et modernise actuellement ses forces aériennes. En 2020, l’État voisin du Maroc a finalisé l’achat de 24 chasseurs F-16 à Lockheed Martin.