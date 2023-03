Cemac: Le franc CFA et le rôle de la Centrafrique au menu du sommet de Yaoundé

C’est à Yaoundé, au Cameroun, que s’est tenu vendredi 17 mars la conférence des chefs d’État de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac). Il s’agit du premier sommet de l’institution en présence depuis 2019, en raison de la crise du Covid-19. À l’ordre du jour notamment : les impacts économiques et financiers de la guerre en Ukraine, l’avenir du franc CFA, les cryptomonnaies, le financement de la communauté.

Lors du sommet extraordinaire de 2019, dans la dynamique de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), les chefs d’État du Cameroun, du Gabon, de la Centrafrique, du Tchad, du Congo-Brazzaville et de la Guinée équatoriale avaient décidé « d’engager une réflexion approfondie sur les conditions et le cadre de ce partenariat ». La Commission de la Cemac et la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) s’étaient alors vu confier la mission de « proposer, dans des délais raisonnables, un schéma approprié conduisant à l’évolution de la monnaie commune ».