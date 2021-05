Cent migrants irréguliers secourus au large de Zarzis

Un patrouilleur de la marine nationale est venue au secours d’une centaine de migrants irréguliers au large de Zarzis (sud-est de la Tunisie).

Les migrants, de différentes nationalités africaines, étaient à bord d’un bateau pneumatique qui dérivait à 40 km au nord-est des côtés de Zarzis. Dix femmes et huit nourrissons y faisaient partie, indique le ministère de la Défense.

Les migrants ont déclaré avoir embarqué, lundi, depuis les côtes libyennes en direction de l’Europe. Ils ont été remis aux gardes nationaux de Sfax.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la participation de la marine nationale aux efforts régionaux de recherche et de secours en mer, en coordination avec le Centre de recherche et de secours de Tunis, relevant de la marine nationale, et le Centre de secours de Rome.