Centres de vaccination anti-covid-19: On met les bouchées doubles!

Au cours de cette semaine, il est prévu une augmentation des centres de vaccination anti-covid-19, a annoncé mardi Hechemi Louzir responsable de la campagne nationale de vaccination et directeur de l’institut Pasteur. Ainsi le nombre des centres sera désormais de l’ordre de 39 centres en plus de la mobilisation des équipes mobiles pour assurer la vaccination des personnes âgées dans les zones lointaines après la mobilisation de telles équipes pour vacciner les personnes dans les centres de détention et les maisons de protection des personnes âgées a ajouté Louzir.

Il a précisé dans une déclaration à la TAP que de nouveaux centres seront ouverts selon les besoins et la disponibilité des quantités de vaccins. Des problèmes sont constatés au niveau des centres de vaccination dont l’encombrement et les absences, a signalé Louzir rappelant que les personnes qui ont raté leur rendez-vous peuvent le reporter à une date ultérieure.

34 centres de vaccination ont été ouverts depuis le début de la campagne de vaccination lancée le 13 mars dernier. Le nombre des personnes vaccinées jusqu’à lundi 19 avril est de l’ordre de 239398 personnes.