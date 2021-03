Cérémonie d’inauguration du «Projet de l’Aménagement de l’Ecole Primaire El Homer à Fernana»

La cérémonie d’inauguration du «Projet de l’Aménagement de l’Ecole Primaire El Homerà Fernana», a eu lieu le 19mars2021,à l’école primaire El Homer à Fernana au gouvernorat de Jendouba, en présence de Son Excellence Monsieur SHIMIZU Shinsuke, Ambassadeur du Japon en Tunisie, de Monsieur Ali MARMOURI, Gouverneur de Jendouba, de Monsieur Riadh OUESLATI, Commissaire Régionalde l’Education à Jendouba et Monsieur Yosri GHARBI, Président de l’Association de l’Entraide et de la Solidarité Sociale.

Sommaire du projet

Le cadre: Don aux projets locaux contribuant à la sécurité humaine

Le montant: 205 759 DT

Bénéficiaire: Association de l’Entraide et de la Solidarité Sociale

Contenu:

-Nivelage du terrain-Création d’un terrain de sport

-Aménagement des salles de classe-Aménagement d’un bloc sanitaire

-Aménagement d’une cantine

Population ciblée: Elèves de l’Ecole Primaire El Homer

Ce don permet à l’Ecole Primaire El Homer de niveler son terrain qui avait un emplacement difficile dans la région montagneuse et d’y construite aussi un terrain de sport. Il réalise également quelques travaux d’étanchéité pour les bâtiments où la pluie s’infiltre, ainsi que l’aménagement d’une cantine et d’un bloc sanitaire.

Le Japon accorde de l’importance au soutien dans le domaine de l’éducation qui est indispensable pour promouvoir la sécurité humaine. L’éducation nous permet d’épanouir notre capacité et joue un rôle très important dans la réalisation du développement durable de chaque pays.

Le don aux projets locaux contribuant à la sécurité humaine a été instauré en 1996pour que les ONGs et les collectivités locales puissent répondre rapidement et efficacement à divers besoins de développement, bien que la taille du projet soit relativement petite.

Les organisations éligibles sont celles à but non lucratif,telle que les ONGs, les collectivités locales, les établissements éducatifs tels que les écoles primaires et secondaires, et les établissements médicaux. Le don vise à l’amélioration des besoins humains fondamentaux comme la construction d’écoles primaires et secondaires, l’aménagement d’équipements médicaux dans les hôpitaux,et le forage de puits.

(Don aux projets locaux contribuant à la sécurité humaine)

Le nombre total de projets réalisés: 132 projets (depuis 1996)

(Projets récents)

-Acquisition d’un minibus(Gouvernorat de Sfax)

-Acquisition d’un minibus(Gouvernorat de Tunis)

-Construction d’un jardin d’enfant(Gouvernorat de Ben Arous)

-Acquisition d’un minibus(Gouvernorat de Bizerte)

-Acquisition d’un minibus(Gouvernorat de Tataouine)