Japon : Propagation alarmante d’une bactérie tueuse !

Une bactérie se propage au Japon. Le streptocoque A engendre de nombreuses infections dans le pays. Selon les autorités sanitaires, l’année 2023 avait établi un record, qui devrait être dépassé en 2024.

Le National Institute of Infectious Diseases (NIID), l’organisme japonais en charge notamment des statistiques sur la santé, a comptabilisé 941 cas de syndrome de choc toxique streptococcique en 2023. 378 cas ont déjà été enregistrés entre janvier et février 2024, nous apprends Reuters.

C’est la forme la plus grave et la plus mortelle de ces infections streptococciques de groupe A (SGA), le syndrome du choc toxique staphylococcique (SCTS), qui inquiète particulièrement les autorités. Le nombre de cas en 2024 devrait sans doute dépasser le nombre enregistré l’année dernière, qui était pourtant déjà un record. En effet, 378 cas ont déjà été enregistrés à ce stade de l’année 2024, contre 941 en 2023.