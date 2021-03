Cérémonie du départ de Saied pour la Libye : Mechichi relégué au second plan sur les photos

La présidence du Gouvernement est très remontée contre les services de presse et de communication de la présidence de la République qui ont publié des photos de la cérémonie du départ de Kais Saied pour la Libye considérées par la Kasbah comme une violation des règles de préséance et du protocole officiel de l’Etat.

Selon des sources responsables à la Primature citées par Mosaïque fm, les services de presse de la Kasbah vont protester auprès de leurs homologues du palais de Carthage contre ce comportement qui « avilit l’image du chef du gouvernement ».

Il est signaler que la page officielle de la présidence de la République a publié des photos de la cérémonie où figurent le gouverneur et la mairesse de Tunis en train de saluer le président de la République et où le chef du gouvernement, Hichem Mechichi est relégué au second plan, derrière le chef de l’Etat.