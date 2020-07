Ces partis dénoncent les tentatives d’influencer le vote de retrait de confiance à Ghannouchi

Le groupe démocratique, de la Réforme et Tahya Tounes ont dénoncé les pressions exercées sur certains députés pour influencer le vote lors de la plénière du 30 juillet en cours, consacrée au retrait de confiance au président du parlement Rached Ghannouchi.

Ces groupes parlementaires, qui ont présenté la motion de retrait de confiance, ont mis en garde contre les tentatives de faire échouer la plénière, tenant la présidence du parlement responsable du bon déroulement de la séance et du respect des dispositions du règlement intérieur de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP).

Dans une déclaration conjointe publiée mardi, les groupes parlementaires appellent les députés à faire preuve de conscience éthique et à faire prévaloir l’intérêt national en cette conjoncture délicate.

Ils expliquent que la motion de censure vient en réaction aux nombreuses erreurs commises par Rached Ghannouchi dans la gestion de l’institution parlementaires et pour outrepassement des prérogatives. Ce qui, a, note la même source, entravé à plusieurs reprises, les travaux du parlement.

La demande de retrait de la confiance au président de l’ARP n’est pas motivée par des raisons idéologiques et ne vise aucune partie politique, selon les groupes parlementaires qui insistent sur le souci de réhabiliter le parlement et lui permettre d’assurer pleinement son rôle national et constitutionnel.