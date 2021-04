« Une croissance économique de -8,8% en 2020 en dépit d’une hausse des salaires de la fonction publique de 19%, alors que les caisses de l’Etat sont vides et les bailleurs de fonds (FMI, BM, …) plaident pour plus d’économie. C’est la déconfiture totale ». Le statut est de l’ancien gouverneur de la BCT, Mohamed Ali Daouas, et il dit tout

