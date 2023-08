«C’est l’Europe ou la mort», mot d’ordre autant que cri de désespoir des migrants en partance de Tunisie 

Ils sont venus de tout le continent africain, du Burkina Faso, du Nigéria, de la Gambie, du Libéria, de la Guinée, du Sénégal et de la Sierra Leone. Ils ont échappé à la guerre au Soudan ou au conflit et à la sécheresse en Somalie. Ils ont fui la corruption, les assassinats ciblés, la persécution religieuse, la pauvreté écrasante ou le manque de confiance dans les institutions gouvernementales. Ils recherchent des soins de santé décents, une éducation pour leurs enfants, ou l’État de droit et un sentiment de sécurité. Bien qu’ils connaissaient peu les pays les uns des autres auparavant, ils se retrouvent maintenant marqués comme un seul groupe : les « Africains noirs ». Pour beaucoup, c’est la première fois qu’ils sont aussi conscients de la couleur de leur peau.

Des milliers de personnes campent sur des ronds-points, dans des parcs et sous des arbres à Sfax, une ville côtière de Tunisie. Ils bavardent, dorment ou s’assoient en silence alors que le vent passe, attendant de mendier, de travailler ou d’emprunter suffisamment d’argent pour pouvoir faire la traversée vers Lampedusa, à environ 80 miles de là par la mer.

La Tunisie est désormais le principal point de départ de la route migratoire de la Méditerranée centrale : ce que l’ONU a qualifié de route migratoire la plus meurtrière au monde. Selon Matteo Villa, chercheur à l’Institut d’études politiques internationales, cité par The Irish Times , environ 10 fois plus de personnes partent d’ici pour rejoindre l’Europe que de quitter la Libye voisine. Sfax est un hotspot.

Il s’agit d’un microcosme d’une crise mondiale des inégalités. Ce sont en grande partie des gens qui ne peuvent pas obtenir de visas ou monter dans des avions, ils risquent donc tout à la recherche d’une vie meilleure. Souvent, ils voyagent d’un pays à l’autre, marchant ou conduisant à travers le désert, risquant l’emprisonnement et le vol, et trouvant un petit travail pour gagner de l’argent en cours de route. Beaucoup meurent avant d’arriver à la mer, qui survient parfois après des années sur la route. Ils n’atteindront l’Europe que s’ils la traversent.

L’infernale alternative

« Pour nous, c’est l’Europe ou la mort. Nous n’avons plus peur », s’écrie sans ambages un migrant camerounais de 40 ans au tabloïd londonien « The Telegraph ».

Jusqu’à présent cette année, plus de 60 000 migrants irréguliers, la majorité originaires de pays subsahariens, sont arrivés en Italie depuis la Tunisie. Parmi eux, plus de la moitié ont fait le déplacement depuis début juin.

Après des semaines de pression de la part de groupes de défense des droits, d’activistes et des Nations Unies, la Tunisie a déclaré le 10 août qu’elle avait ramené le dernier groupe de migrants qu’elle avait abandonné dans le désert, mais pas avant que des dizaines n’y soient morts.

« Jamais de ma vie je n’aurais pensé voir de tels événements dans mon propre pays », a déclaré au Telegraph Selim Kharrat, président d’Al Bawsala, une organisation tunisienne de défense des droits de l’homme et de surveillance. « C’est inhumain. »

L’Union européenne a tenté de réprimer l’activité le long de la route migratoire méditerranéenne florissante avec peu de succès.

Le 11 juin, elle a annoncé qu’elle fournirait à la Tunisie 100 millions d’euros pour la gestion des frontières, ignorant les rapports d’abus commis par les garde-côtes tunisiens envers les migrants en mer.

Depuis lors, il y a eu une augmentation des retraits de navires à destination de l’Italie, disent les migrants et les militants, mais le nombre total de bateaux atteignant l’Europe n’a guère changé.

« Peu importe si vous doublez le nombre de policiers ou doublez le nombre d’opérations de contrôle. Il y aura toujours des migrants à la recherche d’une vie meilleure », a déclaré Kharrat, d’Al Bawsala.

Adrian, un migrant camerounais dont le bateau a été intercepté par les garde-côtes tunisiens en route vers l’Italie mercredi, a déclaré au Telegraph que « rien ne peut empêcher » des migrants comme lui d’atteindre l’Europe.

« Nous allons essayer encore et encore », a-t-il déclaré. « Nous n’avons pas d’autre choix. »

Bateau en métal à l’étroit

Pour réserver une place sur un bateau métallique exigu, les migrants doivent payer entre 376 £ et 877 £ aux passeurs tunisiens, qui fournissent les navires et organisent les voyages.

Pour beaucoup, le coût équivaut à leurs économies – et ils n’obtiennent aucun remboursement en cas de problème.

Adrian a déclaré avoir perdu tout son argent lorsque le moteur de son bateau lui a été arraché. S’il a eu la chance d’être ramené à terre par un pêcheur de passage, il doit maintenant trouver un moyen de récolter plus de fonds pour sa prochaine tentative de traversée. L’UE a tenté de réprimer l’activité le long de la route migratoire méditerranéenne florissante avec peu de succès.

Ces dernières semaines, au moins 46 migrants se sont noyés après avoir quitté Sfax pour l’île italienne de Lampedusa, plusieurs corps s’échouant sur une plage bondée.

A Sfax pendant ce temps, la nouvelle de ces noyades est devenue routinière, suscitant peu de surprise chez les migrants désireux d’échapper aux conditions qui sont les leurs.

« Le risque est grand »… mais je n’ai pas d’autre choix que de continuer », a déclaré un autre migrant , qui a déjà tenté à deux reprises de rejoindre l’Italie par la mer, refoulé à chaque fois par les garde-côtes tunisiens. « Il n’y a pas d’avenir pour nous ici. »