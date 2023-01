Chafik Elbehi Consul honoraire de la Slovaquie

Chafik Elbehi est nommé Consul honoraire de la République de Slovaquie auprès de la République tunisienne. Il a reçu son autorisation d’exequatur le lundi 23 janvier 2023 au Caire, de S.E. Lenka Miháliková, ambassadrice de Slovaquie en Égypte. C’est ce membre des chambres de commerce et de l’industrie Tuniso-Suisse, Tuniso-Britannique et de la TABC (Tunisia Africa Business Concil), qui l’annonce lui-même sur sa page LinkedIn.

Les consuls et consules sont chargés, avec leurs équipes, de proposer certains services administratifs à leurs concitoyens résidant dans sa circonscription. Ils tiennent les registres d’état civil, délivrent passeports et pièces d’identité, et dressent des procurations de vote. Ils sont généralementchoisis parmi les notables établis dans la localité ou parmi les personnalités étrangères de ladite localité.