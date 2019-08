Chahed : l’arrestation de Karoui perturbe le climat politique et électoral

Le chef du gouvernement Youssef Chahed a affirmé que l’arrestation du candidat à la présidentielle Nabil Karoui, en ce moment perturbe le climat politique et électoral.

Intervenant ce mardi 27août 2019 sur Mosaïque fm, il a ajouté que la date de l’interpellation de ce dernier confirme que la justice tunisienne est indépendante et travaille en se basant sur des dossiers et non en référence à des personnes.