Chairi :  »La Tunisie doit être dans un rythme d’évolution ascendant »

Le membre du Bureau Exécutif de la Confédération des Entreprises Citoyennes Tunisiennes « Conect », Taoufik Chairi, a déclaré que « la formation professionnelle a vocation à pour répondre aux exigences du marché économique, et à celles de l’individu et de la société, qui se renouvellent ».

Chairi a indiqué, sur Express Fm, que la formation professionnelle a disparu dans certains secteurs, tandis que d’autres sont une nécessité dictée par le nouveau modèle de croissance économique dans tous les pays, soulignant que l’attention portée à la formation professionnelle est une question fondamentale car elle a une relation directe avec l’économie et l’avenir des jeunes.

« Le secteur de la formation professionnelle ne peut pas disparaître, mais il fait l’objet d’une attention croissante de la part des entreprises et des individus ainsi que de l’État, et il y a de nouveaux secteurs tels que l’économie verte et bleue, et selon des études, plus de 50% des secteurs et des professions disparaîtront et de nouvelles professions apparaîtront d’ici 30 ans », a-t-il ajouté.

Il a, à cet effet, affirmé qu’il y a une ruée des jeunes vers de nouvelles professions, ajoutant que « la Tunisie doit être dans un rythme d’évolution ascendant pour suivre le rythme du développement et des nouvelles professions à la lumière de cette tendance mondiale ».

