Changement des horaires des dessertes bus- métro

Un changement d’horaires des dessertes bus-métro entre Tunis et ses Banlieues, à partir de jeudi 14 janvier jusqu’à dimanche 17 janvier 2021, a été annoncé, mercredi par la société de transport interurbain « Transtu », en vue de s’adapter à la décision du confinement général et de l’instauration du couvre-feu de 16h00 jusqu’à 6h00.

Ce changement se présente comme suit:

Les premiers voyages matinaux :

Ils débuteront à 6h30, pour toutes les lignes de bus et de chemin de fer

Les derniers voyages de Tunis vers les banlieues auront

Réseau de bus

Longues distances: 14h00

Lignes courtes distances: 14h30

Réseau du métro léger : 15h00

Ligne T.G.M: 15h00

La société a appelé ses clients à se conformer aux mesures de sécurité et de santé, à ne se déplacer qu’en cas de nécessité absolue et à porter les bavettes dans les stations et les moyens de transport.

Ce changement des horaires intervient suite aux décisions adoptées mardi 12 janvier, par la commission nationale de lutte contre le coronavirus.

- Publicité-