Chaouachi : La gouvernance avec Ennahdha s’est soldée par un échec … Le CD révisera ses calculs !

Le ministre des Domaines d’Etat par intérim Ghazi Chaouachi a déclaré jeudi 16 juillet 2020 que « l’expérience de gouvernance avec le mouvement Ennahdha est un échec. Le Courant démocratique va réviser ses calculs. »a-t-il assuré.

Il a ajouté à Shems fm que « que le CD craint de renouveler la collaboration avec Ennahdha, et que le retrait de confiance du gouvernement se fera dans 4 mois. »

Et de signaler que « le nouveau gouvernement sera une coalition entre Ennahdha, Qalb Tounes et Al Karam, ou entre le Courant Démocratique, le mouvement Echâab, Tahya Tounes et d’autres blocs parlementaires. »