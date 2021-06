Chedia Bichiou fait un peu mieux que Kooli. Mais pas en rémunération!

Les états financiers de l’ABC Bank Tunisie, arrêtés au 31 décembre 2020, font ressortir des capitaux propres positifs de 85,390 MDT, un résultat bénéficiaire de l’exercice de 4,648 MDT ainsi qu’une trésorerie positive de fin de période de 336,862 MDT.

A la même période, les produits d’exploitation étaient en hausse de 11,3 MDT, le PNB de moins de 6 MDT. Plombé par des frais du personnel (14 MDT) qui représentaient 35,74 % de tout le PNB, et des charges générales d’exploitation de presque 11 MDT, le résultat d’exploitation se retrouve divisé par trois (10,5 MDT), et le résultat net divisé ensuite par deux (5,1 MDT en IS).

Depuis septembre 2020 à la tête de l’ABC Tunis, en remplacement d’Ali Kooli qui a préféré le fauteuil de « super » ministre, Chedia Bichiou a ainsi fait un peu mieux que son prédécesseur, tant en exploitation qu’en résultat net. Elle serait, pourtant, nettement moins payée que son prédécesseur. Preuve, s’il en faut, que l’égalité salariale entre hommes et femmes fait encore défaut en Tunisie

Un redressement social à 634 mille DT

Le rapport sur le bilan de l’exercice 2020 de l’ABCT Tunisie indique, par ailleurs, que « la banque a reçu le 1er février 2019 une notification de contrôle par les services de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) couvrant la période allant du 1er Janvier 2016 au 31 décembre 2018. En date du 21 Juin 2019, la banque a reçu une notification des résultats des travaux de contrôle réclamant le paiement de cotisations additionnelles de 634 mille DT, y compris les pénalités de retard ».

Malgré l’opposition de la filiale tunisienne de la banque Bahreïnie sur l’ensemble des chefs de redressement, « le 9 Octobre 2019, la banque a reçu une notification des états de liquidation, réclamant le paiement de la totalité des montants redressés », indique le rapport des commissaires aux comptes (CC). L’affaire est en phase d’échange de conclusions entre les avocats des deux parties. La dernière audience a été tenue le 22 Janvier 2021 aux fins de la réponse de l’avocat de la banque aux conclusions présentées par l’avocat de la CNSS. Les CC n’ont rien indiqué sur l’issue de l’affaire, pourtant, manifestement close avant la rédaction de leur rapport. A la date d’arrêté des présents états financiers, l’impact final de ce contrôle ne peut être estimé de manière fiable, mais l’ABC Tunis semble douter de l’emporter face à la CNSS, et a déjà constaté les provisions nécessaires.

Des affaires en justice. Cette fois l’ABC est plus sûre !

L’ABC Tunis ne gère pas que cette affaire du redressement social. En effet, « une relation de la même banque a intenté une action contre cette dernière pour transferts illégaux entre ABC Tunis et ABC Tunisie pendant les années 2000 à 2002 et réclame la somme de 4,5 MDT ».

Tous les jugements rendus l’ont été en faveur de la banque à tous les degrés de juridictions. Or, le 14 juin 2017, la Cour de cassation a décidé de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel. L’affaire est en cours, dans l’attente de fixation de l’audience à la cour de renvoi.

Le même client, qui ne lâche rien, a déposé une deuxième plainte le 15 avril 2016 réclamant des dommages et intérêts pour 16,115 KTND pour rupture abusive du contrat. Le tribunal a désigné un expert pour évaluer s’il y a des dommages subis et son rapport a été remis à la juridiction saisie. La banque a présenté ses réponses et l’affaire est toujours en phase de plaidoiries. Une audience a été fixée pour le 16 mars 2021. Le rapport des CC attire l’attention, à ce propos, que la banque n’a pas fait provision, ce qui donnerait à penser qu’elle pourrait être sûre d’obtenir gain de cause dans les deux affaires.

Une rémunération à 2,6 mille DT/jour

Notons, en parlant de gouvernance en rapport avec les résultats, que « les rémunérations et avantages octroyés au Directeur Général pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 août 2020 sont composés d’une rémunération brute de 836 mille DT, dont une gratification exceptionnelle de 348 mille DT, et d’avantages en nature d’une valeur de 44 mille DT », précise le rapport des CC.

Les 953 mille DT (2,6 mille DT par jour) sont ainsi l’ensemble de la rémunération servie aux deux DG, Ali Kooli et Mme Chedia Bichiou. Son prédécesseur aurait ainsi reçu plus de 6,8 mille DT par jour, pour la période des 243 jours passés à l’ABC en 2020.

Et pour l’information, par ailleurs publiquement publiée par les commissaires aux comptes comme le stipule la loi, les rémunérations et avantages octroyés au Directeur Général pour la période allant du 1er septembre 2020, ceux donc reçus par la nouvelle DG, sont composés d’une rémunération brute de 82 mille DT, y compris divers avantages en nature d’un montant de 27 mille DT.