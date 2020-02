Chelli : Les dettes de la STAM et la CTN ont dépassé les 100 MDT

Mohamed Chelli, le directeur du port commercial de Rades, a assuré dans une déclaration à Mosaïque fm, que les dettes de la Société tunisienne d’acconage et de manutention (STAM) et la Compagnie tunisienne de navigation (CTN) auprès de l’Office de la marine marchande et des ports ont dépassé les 100 millions de dinars.

Il a indiqué dans cette même déclaration, que l’activité du port a évolué de 4% entre 2018 et 2019. Par contre, la circulation des bateaux a régressé de 2% durant la même période.