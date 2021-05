Cherche partenaire désespérément

Ridha Charfeddine et « Premium Holding SA », actionnaires de référence de la Société « Unité de Fabrication de Médicaments Unimed, portent à la connaissance du public qu’ils confirment leur volonté à ouvrir le capital d’Unimed en vue de développer une alliance stratégique, permettant de hisser les réalisations et les performances de la société, notamment à l’international. Dans ce cadre, les actionnaires de référence de la société UNIMED portent à la connaissance du public que les discussions avec le fonds d’investissement « East Lane Partners » pour la mise en place d’un éventuel partenariat sont maintenues et ce, sur une base non exclusive.

