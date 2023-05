Chute de 36% du chiffre d’affaires de la société chimique ALKIMIA au 31 mars 2023

La société chimique ALKIMIA a subi une chute de 36% de son chiffre d’affaires au 31 mars 2023, par rapport à celui du premier trimestre de 2022, d’après les indicateurs d’activité trimestriels de la société publiés sur le site de la Bourse de Tunis.

Cette chute s’explique par la baisse du volume de ventes de ses deux produits (Tri-polyphosphate de sodium et MAP cristallisé), à cause notamment de la surfacturation, par le Groupe Chimique Tunisien, des deux matières premières principales, l’acide phosphorique et l’ammoniac, entrainant la perte de compétitivité de la Société par rapport aux concurrents qui accèdent à ces matières premières à des conditions normales du marché.

Selon la même source, la production a atteint 7126 tonnes dont 5380 tonnes de Tri-polyphosphate de sodium (STPP) et 1746 tonnes de Phosphate monoammonique (MAP) cristallisé au 31 mars 2023 contre 17200 tonnes de STPP produites au 1er trimestre 2022, enregistrant ainsi une baisse de 45,5%.

Ce niveau de production s’explique par la baisse de la demande sur le marché international et de la perte d’importants clients après les diverses déclarations par le Groupe Chimique Tunisien de cas de force majeure ayant entraîné des arrêts forcés des Unités de production durant les sept dernières années par manque d’acide phosphorique.

Les prix des matières premières, l’acide phosphorique, l’ammoniac et le carbonate de sodium notamment, ont amorcé une tendance baissière au début de l’année 2023, ce qui devrait améliorer la compétitivité de la société et propulser sa production et ses ventes durant les prochains mois.

La mise en œuvre de la première étape du plan de restructuration de la Société a commencé à la suite de la décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la Société, tenue le 29 décembre 2022, d’augmenter le capital de la Société de 20 000 000 DT. Les souscriptions et le versement du premier quart relatif à cette augmentation sont en cours et le premier coup d’envoi de la réalisation du projet de l’unité de NPK (fertilisant) est imminent, d’après la bourse de Tunis.