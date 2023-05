Les Ciments de Bizerte : Diminution de 7,81% du chiffre d’affaires total au 1èr Trimestre 2023

Le chiffre d’affaires total de la Société « les Ciments de Bizerte « a diminué, au 31 mars 2023, de 7,81% comparé à la même période 2022, pour se situer à 25 857 730 dinars (D). Cette diminution est expliquée par l’absence totale des exportations, selon les indicateurs d’activité de la société relatifs au 1er trimestre 2023 publiés, par la Bourse de Tunis.Le chiffre d’affaires total de tout le secteur national des différents produits (Ciment, Clinker, chaux) a connu, également, une diminution de 9,42 %.

Pour le chiffre d’affaires local de la Société, il a augmenté, à fin mars 2023, de 4 339 049D, soit une hausse 20,16% par rapport à la même période 2022 passant à 25 857 730D.La production du clinker a enregistré une diminution de 52 100 tonnes soit – 32.36% par rapport à la même période de l’année 2022.La production du ciment de la société les Ciments de Bizerte a également, baissé de 11 895 tonnes (-9,81%) par rapport au 31 mars 2022, pour se situer au niveau de 109 288 tonnes.

Au 31 mars 2023, la production de la chaux a régressé de 30,14 % soit une diminution de 703 tonnes par rapport à la production de la même période de l’année 2022. Cette baisse est due au manque de la demande de la chaux constatée sur le marché national et au niveau du secteur. La production du ciment et de la chaux est en corrélation directe avec les quantités vendues.Malgré les difficultés financières, la société a indiqué qu’elle a continué à honorer ses engagements envers ses fournisseurs.

Elle a pu, également, payer 15 613 988D de ses crédits à moyen terme qui ont diminué pour passer à 106 246 275D au 31 mars 2023.Les crédits de gestion ont augmenté pour se situer, à fin mars 2023, à 50 848 525D, et ce, pour le préfinancement des stocks. Ils seront honorés à leurs échéances quoiqu’il reste envisageable de les renouveler pour une période supplémentaire, a précisé la société.Pour les perspectives du deuxième trimestre 2023, la société les Ciments de Bizerte projette d’augmenter la production de clinker et de ciment pour satisfaire la demande et diversifier ses clients à l’export et chercher des nouveaux clients notamment en Lybie.Elle prévoit, également, de maitriser les coûts de production et de distribution, d’améliorer sa part sur le marché local et d’honorer ses engagements contractuels en matière d’exportation clinker.