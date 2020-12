Chutes de neige et au Nord-ouest et vague de froid ailleurs

Le temps sera marqué, ce samedi 26 décembre 2020, par des pluies orageuses au nord, au centre et localement au sud, et parfois abondantes dans les délégations de Nefza et Tabarka, avec de la neige attendue dans les régions montagneuses de l’ouest du pays, dont la hauteur dépasse les 800 mètres.

Les températures seront significativement en baisse, avec des maximales variant entre 2 et 6 degrés sur les hauteurs, et entre 8 et 12 degrés dans le reste des gouvernorats du nord et du centre, et entre 12 et 16 degrés dans le sud.

Le vent sera fort près des côtes et en altitude, et sa vitesse dépassera temporairement 80 km/h lors de l’apparition des orages.

L’avis de prudence reste en vigueur pour la navigation et la pêche. La mer sera agitée à agitée dans le nord.

L’Institut National de Météorologie a rappelé, ce vendredi 25 décembre 2020, que ce week-end sera marqué par des vagues d’air froid, accompagnées par des pluies éparses et parfois orageuses.

Le degré d’avertissement est élevé, à Béja, Jendouba, Kef, Siliana et Kasserine en raison des chutes de neige attendues, ce samedi 25 décembre 2020, dans les hauteurs de l’ouest et les orages pouvant parfois être violents dans l’extrême nord-ouest, a mis en garde l’Institut national de la météorologie.