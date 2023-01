Temps hivernal et chutes de neige sur les hauteurs ouest

Un temps hivernal se poursuivra, vendredi 27 janvier 2023, avec l’apparition de la gelée au cours des premières heures de la journée et des chutes de neige sur les hauteurs ouest, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Des pluies éparses et orageuses seront attendues sur le nord et localement le centre et elles seront parfois denses à l’extrême nord-ouest. Le temps sera passagèrement nuageux au sud.

L’intensité du vent se poursuivra près des côtes et le sud provoquant des phénomènes de sable et de poussière. Les bulletins de mise en garde restent en vigueur pour les activités de navigation et de pêche et la mer sera très agitée.

Les températures seront en baisse et les maximales seront comprises entre 11 et 16 degrés et atteindront 8 degrés sur les hauteurs.

