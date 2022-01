Météo: Temps froid et chutes de neige prévues sur les régions montagneuses de l’ouest du pays

Le temps persiste froid aujourd’hui et des chutes de neige sont prévues sur les hauteurs et les régions montagneuses de l’ouest de la Tunisie. L’INM prévoit également des chutes de pluies éparses et temporairement orageuses sur les régions du nord-ouest. Ces pluies s’étendront l’après-midi aux régions du nord et du centre avec des chutes de grêle dans certains endroits.

Les températures sont en baisse, les maximales seront situées entre 5 et 10 degrés et entre 11 et 16 à l’est du pays. vent fort près des côtes et les bulletins de vigilance resteront valables pour la navigation et la pêche. Mer très agitée à agitée sur les côtes est .

