City Cars – KIA fête son anniversaire. 10 ans de succès et d’innovation !

Dans une ambiance conviviale, City Cars – Kia Motors a soufflé, le samedi 7 décembre 2019, sa 10ème bougie, dans son showroom de la zone industrielle du Kram à Tunis. A cette occasion, de nombreux invités à l’instar de l’équipe de Kia Tunisie, les médias, les clients ont été présents pour célébrer cette fête et découvrir ainsi toutes les nouveautés de la marque.

Une journée Portes Ouvertes organisée par City Cars – Kia était l’occasion idéale pour donner libre cours aux invités et futurs clients au privilège de tester tour à tour toute la gamme Kia, notamment la Picanto GT Line, la Rio SX, la Rio Berline et la toute nouvelle Sportage TGDI…

Dans son allocation d’ouverture, Riadh Annabi directeur général de City Cars Kia Tunisie, a souligné que ” c’est un rendez-vous important dans la vie de notre marque, nous fêtons aujourd’hui 10 ans de présence, mais aussi 10 ans de succès, 10 ans de confiance. Aujourd’hui, notre marque Kia se porte très bien, grâce à trois éléments importants dans la dynamique de notre business : Il s’agit du produit, du réseau et de l’équipe. Notre produit est assurément très fiable, son design fascinant et répond aux besoins de tous les consommateurs. Notre réseau mature, très bien structuré, couvre l’ensemble du territoire. Notre équipe est professionnelle, formée et motivée. Cette équipe œuvre au quotidien pour servir et satisfaire plus de 40.000 clients Kia en Tunisie. Donc, produit, réseau et équipe constituent le socle de notre succès et fait de Kia aujourd’hui le leader du marché automobile en Tunisie.” a-t-il affirmé.

Et d’ajouter : «Notre parcours ne s’arrêtera pas là pour l’avenir. Nous avons la bonne lecture de l’avenir parce que nous sommes très conscients des changements profonds qui se profilent à vive allure dans le secteur automobile. Mais en même temps, nous sommes conscients que la concession automobile reste un véritable métier, qui a ses hommes, ses outils et ses fondamentaux. City Cars maîtrise se métier, City Cars a ses hommes et ses outils…», a assuré le DG.

Tests Drive et promotions sur certains tarifs étaient au rendez-vous !

Un programme d’essais sur route a été mis au point , donnant la possibilité aux intéressés de le voir se poursuivre au cours des jours suivants sur une simple réservation.

Pour ceux qui ont manqué ce rendez-vous, il est possible de réserver leurs essais (ou Test Drive), en remplissant un formulaire à retrouver sur la page : https://kia-tunisie.tn/ ou en visitant le Showroom sis à la zone industrielle Kheireddine, Le Kram. Pour plus d’informations, il est possible de contacter le 36 406 200 ou en envoyant un émail: au contact@kia.tn .

La marque automobile KIA, jeune et dynamique, mise sur l’innovation et promeut sans cesse les produits les plus évolués en termes de technologies et de design. City Cars-KIA, toujours proche du consommateur tunisien, déploiera tous les moyens humains et matériels en vue de répondre à ses attentes.