Clôture, dimanche, de la 54ème édition du Festival International du Sahara de Douz

La 54ème édition du Festival International du Sahara de Douz, qui a démarré le 22 décembre 2022 a été clôturée, dimanche, après quatre jours de festivités, de conférences, de rencontres intellectuelles et d’expositions reflétant les traditions des nomades du désert.

« Le Festival International du Sahara de Douz constitue l’une des principales manifestations culturelles du pays et attire des touristes de plusieurs pays arabes et occidentaux », a déclaré à l’agence TAP, le directeur de cette édition, Abdelmajid Boukhris.

Et d’ajouter « cette édition a été tenue malgré les difficultés financières et logistiques que rencontre le festival et l’état vétuste des gradins de la place Hanich qui accueille les différentes manifestations ».

Boukhris a aussi indiqué que l’édition 54e du festival a marié tradition et innovation et a été le théâtre de spectacles divers tels que le mariage traditionnel, des courses de chiens « Sloughis », des combats de béliers et de dromadaires, des jeux folkloriques et populaires, des expositions commerciales et artisanales.

Des compétitions sportives et des conférences à caractère scientifique ont par ailleurs été organisées en marge du festival.

Douz est une ville du sud tunisien, rattachée administrativement au gouvernorat de Kébili. Elle est connue comme la « porte du Sahara ». Ses habitants sont essentiellement des « Mrazig » qui seraient, selon la tradition, des immigrants arabes de la tribu de Banu Sulaym arrivés en Tunisie au XIIIe siècle.

Cette ville du sud tunisien abrite, chaque année, le Festival international du Sahara rassemblant les tribus nomades de Tunisie, d’Algérie, de Libye, d’Egypte, de Jordanie, du Koweït…