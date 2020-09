Club Africain: les dossiers de 8 joueurs réglés

Le Club Africain a réglé lundi les dossiers financiers de certains joueurs de l’équipe première de football.

« Le vice-président du club, Hamza Oueslati s’est entretenu avec plusieurs joueurs de l’équipe seniors et on s’est mis d’accord pour le règlement de tous les salaires et les primes impayés « , a précisé le club, sur sa page officielle facebook.

Les joueurs concernés sont Skander Labidi, Khalil Kassab, Aziz Rezgui, Driss Tabboubi, Moez Haj Ali, Oussama Hanzouli, Louay Aloui et Chiheb Labidi.