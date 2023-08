Clubs – C.Africain : le comité directeur de Youssef El Elmi maintenu jusqu’à la fin de la saison

Le Comité des Sages du Club Africain, réuni samedi, a décidé de maintenir le comité directeur présidé par Youssef El Elmi à la tête du club jusqu’à la fin de la saison 2023-2024.

Cette décision a été prise en l’absence de candidatures pour le nouveau comité directeur à la date butoire fixée la première fois le 22 juillet puis le 29 du même mois.

Le club précise, sur sa page officielle facebook que le comité des sages a également décidé d’accorder au président du club toutes les prérogatives pour renforcer le comité directeur par de nouveaux membres et pour approuver et exécuter toutes les précédentes opérations administratives, financières et juridiques, selon le statut du club.

- Publicité-