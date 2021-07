CMA CGM arrête son Booking sur Rades. En cause le temps d’attente de 25 jours

« CMA CGM connaît depuis des semaines de gros retards d’exploitation à TUNIS / RADES, cumulant un séjour portuaire moyen de 25 jours (entre congestion/temps d’attente & productivité opérationnelle très faible à quai) ». C’est ce qu’on pouvait lire sur le site d’information de l’activité de transport maritime « Ajot 100 », qui citait le transporteur maritime CMA CGM. Et la même source d’ajouter que « en conséquence, le traitement de l’évacuation des cargaisons Tunis/Rades de notre hub est évidemment sérieusement affecté ». Et finit par dire que « CMA CGM mettra en place le STOP BOOKING pour TUNIS/RADES avec effet immédiat et jusqu’à nouvel ordre ».

