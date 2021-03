CMF : Suspension définitive et totale du DG de CGF d’exercer n’importe quelle activité sur le marché financier

Le Conseil du Marché Financier (CMF) a annoncé, mardi, qu’il a été décidé à l’unanimité, la suspension définitive et totale de Khaled Zribi, directeur général de l’intermédiaire en bourse CGF, d’exercer n’importe quelle activité sur le marché financier et le retrait de l’agrément qui lui était accordé par le Conseil pour exercer les fonctions de directeur général d’une société d’intermédiation en bourse.

Le CMF a justifié cette décision par l’utilisation par Zribi «des fonds des clients de la société CGF pour son propre compte ». Il a permis à son entreprise de profiter des intérêts bancaires provenant des comptes de ses clients, ainsi que d’utiliser les fonds de ses clients pour financer une société de leasing à travers des contrats spéculatifs, de faire profiter des personnes physiques de certificats de privilège fiscal sans aucun droit …. », a précisé le conseil.

La suspension définitive et totale de Zribi a été prise conformément, aux dispositions de l’article 42 de la loi n ° 117 de l’année 1994 du 14 novembre 1994, relative à la réorganisation du marché financier.

Pour ce qui est de l’intermédiaire en Bourse CGF, le CMF a décidé la suspendre temporairement, en la personne de son représentant légal, la cotation et l’enregistrement des titres et des droits qui leur sont associés, ainsi que des instruments financiers à la bourse de Tunis et la gestion des portefeuilles de titres individuels, et ce, pendant une période de trois mois (90 jours).