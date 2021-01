Les sociétés cotées appelées à déposer leurs états financiers à partir de cette date !

Le Conseil du Marché Financier (CMF) a appelé les sociétés admises à la cote de la Bourse à déposer leurs indicateurs d’activités relatifs au 4ème trimestre de l’exercice comptable 2020, auprès du conseil et de la Bourse de Tunis, au plus tard le 20 janvier 2021 .

Et de préciser dans un communiqué publié, mardi, que ces sociétés doivent procéder à la publication desdits indicateurs trimestriels au bulletin officiel du conseil du marché financier et dans un quotidien paraissant à Tunis, et ce, en vertu des dispositions de l’article 21 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier.

Le CMF a indiqué, également, que ces indicateurs doivent être établis conformément aux dispositions de l’article 44 bis du règlement du CMF relatif à l’appel public à l’épargne et aux indicateurs fixés par secteur à l’annexe 11 de ce même règlement.

