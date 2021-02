CNRPS: Date de versement des pensions

La Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (Cnrps) a annoncé aujourd’hui, que les pensions de retraite du mois de février seront versées à partir de demain, mercredi 24 février.

- Publicité-

Dans un communiqué publié aujourd’hui, mardi, la cnrps a indiqué que, conformément au décret gouvernemental relatif à l’augmentation du salaire minimum garanti, les services compétents de la Caisse ont procédé à la mise à jour de la pension de retraite et de celle du conjoint pour inclure cette augmentation dans les pensions du mois de février.

La caisse a aussi annoncé la poursuite du service « Sahhali jirayti », dans le but de le diffuser davantage auprès de ceux qui n’en ont pas encore bénéficié, en les invitant à s’inscrire à ce service gratuit et sécurisé et à contacter les services postaux tunisiens pour mettre à jour leurs informations, ajoute le communiqué.

La cnrps a dans ce contexte rappelé que la Poste Tunisienne a entamé, depuis novembre 2020, en coordination avec la caisse, l’adoption du service «Sahali jirayti» pour permettre à ses affiliés de retirer leurs pensions via les distributeurs de billets installés dans les centres postaux.