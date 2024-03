Crédits CNRPS : Les postulants se bousculent au portillon

Les demandes de crédits personnels ont représenté la part du lion (98%) de l’éventail proposé, depuis que la Caisse a annoncé, au début de cette année, l’ouverture de divers types de crédits, a révélé, vendredi, le , directeur général de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS), Taoufik Katrou.

En chiffres de chiffres, elles se sont élevées à 20 000, alors que le nombre des demandes de crédits-automobile n’a été que de70 et encore moins pour les crédits au logement (20), a-t-il précisé sur Mosaïque fm.

Il a, par ailleurs, assuré que 2 300 personnes ont déjà reçu leur crédit, tandis qu’au début de la semaine, des messages textuels ont été envoyés à 6 500 postulants pour les inviter à compléter, leur dossiers, en attendant le versement des montants. 3 000 autres seront convoqués, dans les prochains jours.

« La forte demande de crédits personnels, dont le montant varie entre 1.000 et 25.000 dinars, s’explique par le besoin des assurés sociaux de faire face aux exigences de la vie et par la pression de lever des ressources à même d’assurer les études des enfants et de s’acquitter d’autres dépenses », a expliqué Katrou.

Il a précisé que le montant moyen des crédits accordés est de l’ordre de 8.000 dinars.