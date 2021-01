CNSS : Appel aux employés opérant pour leur propre compte à payer leur cotisation

Les différents employés installés pour leur propre compte, disposant d’une carte bancaire, sont appelés à payer leur contributions imposées au titre des régimes de travailleurs non salariés à travers le portail électronique de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) par le biais de leur carte bancaire.

Dans un communiqué rendu public lundi, la CNSS annonce aux différents affiliés au régime de couverture sociale pour les tunisiens à l’étranger la possibilité de payer leur contribution moyennant leur carte bancaire à travers le portail de la caisse.

selon la même source, le payement est aussi possible à travers le téléphone mobile à savoir pour les utilisateurs de l’opérateur Tunisie Télécom, il faut composer *127#

Pour les utilisateurs du réseau Ooredoo: *122#

et les utilisateurs du réseau orange: *139#

Une adresse [email protected], est disponible pour répondre aux différentes questions, rappelle la même source.

