Commerce extérieur : Le taux de  couverture dévisse à 81,5%, en juillet

En termes d’exportation comme d’importations, le commerce extérieur de la Tunisie aux prix constants s’est inscrit, en juillet, sur une courbe baissière. Et cela a automatiquement rejailli sur le taux de couverture qui a régressé à 81,5%, durant la même période, alors qu’il était de 92,3% , un mois ,plus tôt, en juin 2023. C’est ce qu’a annoncé l’Institut National de la Statistique (INS), dans une note, publiée, ce mercredi, sur le Commerce extérieur aux prix constants (juillet 2023).

Au mois de juillet, le volume des exportations s’est replié de 5,2%, par rapport au mois précédent, alors que les importations en volume ont repris du rythme enregistrant, une augmentation de 7,3% après la forte baisse de 14,5% enregistrée en juin.

« La baisse du volume des exportations est expliquée par la chute des exportations des secteurs des mines, phosphates et dérivés (-58,3%), du textile, habillement et cuir (-10,4%), ainsi que des industries mécaniques et électriques (-3,1%). Par contre, les exportations ont signé une hausse dans le secteur de l’agriculture et l’industrie agroalimentaire (+14,8%) et dans celui l’énergie (+12,4%).

Les produits exportés ont vu, par ailleurs, leurs prix augmenter de 0,8%, après la quasi-stabilité (+0,1%) enregistrée en juin. De même , les prix des produits importés ont marqué une hausse de 4% en juillet, après un léger recul de 0,5% enregistré en juin.

L’import des biens d’équipement décroche de 18,6%

En ce qui concerne l’augmentation des importations, l’INS l’explique, essentiellement, à la hausse des achats nationaux en produits énergétiques et matières premières, lesquels ont enregistré des augmentations respectives de 109% et 13,4%.

Toutefois, d’autres catégories de produits ont enregistré des replis en volume, notamment les produits alimentaires (-17%), et les biens d’équipement (-18,6%), lesquels impactent directement l’activité économique et industrielle dans le pays.

Hors produits énergétiques, le volume des exportations a baissé de 6,2%, alors que les importations ont connu une légère contraction de 0,8 % en variation mensuelle. Du côté des prix, ceux des exports hors produits énergétiques ont augmenté de 1,9%, tandis que ceux des imports hors produits énergétiques ont enregistré une hausse de 2,5%, entre juin et juillet 2023.Ces évolutions ont influencé les termes de l’échange, entraînant une légère baisse de 0,6 point, par rapport à juin et réduisant ainsi, le taux à 97,8 %.