Commission pour les affaires des patients libyens dans les cliniques tunisiennes

Le chargé d’affaires de l’Ambassade de Libye à Tunis, « Mustafa Mohamed Qadara », a formé un comité pour suivre les affaires des patients libyens recevant un traitement dans les hôpitaux et cliniques tunisiens, et pour surveiller le progrès de leur traitement et leurs états de santé.

Aux termes de la décision de former le comité, qui comprend dans sa composition – (les attachés juridiques et de sécurité à l’ambassade, l’attaché de sécurité au consulat général, et le chef adjoint du bureau de la santé), sa mission serait de visiter toutes les cliniques conventionnées avec le ministère libyen de la Santé, le bureau de la santé en Tunisie et le comité des blessés pour traiter les patients aux frais de l’État libyen et de s’assurer que leur traitement est conforme aux contrats, accords et missions conclus entre eux, précise l’agence de presse libyenne LANA.

Selon la décision, dont l’Agence de presse libyenne a obtenu une copie, le comité écoutera les témoignages de certains patients pour suivre le processus de paiement de la dette à l’office de la santé, et soumettra un rapport hebdomadaire détaillé au chargé d’affaires sur les résultats de ses visites de terrain dans les cliniques et de ses rencontres avec les patients.