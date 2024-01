Comores- Élections : Assoumani veut rempiler pour un 4ème mandat

Dimanche a marqué le début des élections présidentielles aux Comores, avec l’ouverture des bureaux de vote à travers l’archipel de l’océan Indien.

Au total, 338 000 électeurs, sur une population totale de 836 000 personnes, ont été appelés à participer à ce moment crucial de la démocratie comorienne pour élire leurs gouverneurs et leur président.

À 69 ans, Azali Assoumani se lance dans la course à la présidence pour un quatrième mandat de cinq ans. Ancien officier de l’armée qui a accédé au pouvoir lors d’un coup d’État en 1999, Assoumani avait remporté l’élection de 2019 avec une confortable majorité de 60 % des voix, dépassant ainsi la barre des 50 % nécessaire pour éviter un second tour, rappelle Africanews.

Cependant, depuis sa victoire en 2019, des critiques ont émergé, accusant son gouvernement de réprimer la dissidence, des allégations qu’Assoumani nie catégoriquement.

Ses adversaires dans cette élection comprennent un ancien ministre de l’Intérieur et Salim Issa, médecin et porte-étendard de Juwa, le parti de l’ancien président Ahmed Abdallah Sambi.

Malgré l’importance de cette élection, certains chefs de l’opposition ont choisi de boycotter le scrutin, accusant la commission électorale de favoriser le parti au pouvoir. Ces allégations ont été formellement rejetées par la commission, qui a réaffirmé son engagement envers l’équité et la transparence dans le processus électoral.

