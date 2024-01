Comores-Présidentielle : Azali Assoumani déclaré vainqueur au 1er tour

Le président sortant Azali Assoumani a été déclaré ce mardi 16 janvier vainqueur dès le premier tour de l’élection présidentielle aux Comores avec 62,97% des voix, a annoncé dans la soirée le président de la commission électorale (Céni), Idrissa Said Ben Ahmada.

L’ancien militaire putschiste, qui va ainsi rempiler pour un troisième mandat consécutif, a obtenu ce qu’il voulait en étant élu dès le premier tour avec officiellement 33 209 voix, soit 62,97% des suffrages exprimés.

Le second chiffre notable de cette élection est celui de la participation : seulement 16,30%, pointe notre envoyé spécial à Moroni, David Baché. Un chiffre très faible, d’autant plus faible et d’autant plus étrange que la Céni avait indiqué dès dimanche soir une première estimation de plus de 60%. Le docteur Salim Issa Abdallah du parti Juwa arrive deuxième avec 20,26% des voix. Les quatre autres candidats d’opposition font de 1 à 5,88 % des voix. Difficile de parler de plébiscite pour Azali Assoumani, compte tenu de ce taux de participation dérisoire, surtout pour une présidentielle.

- Publicité-