Complot contre la sûreté de l’Etat II : Report du procès au 27 mai courant

La 5e chambre spécialisée dans les affaires de terrorisme près le Tribunal de première instance de Tunis a décidé, mardi, de reporter l’examen de l’affaire dite du « complot II » au 27 mai prochain.

Elle s’est également prononcée en faveur d’un rejet des demandes tendant à la mise en liberté des accusés, a déclaré une source judiciaire à l’agence TAP.

Pour sa part, l’avocat Samir Dilou, membre du comité de défense a déclaré à l’agence TAP, mardi, que l’audience du jugement s’est déroulée à distance, en présence des accusés Mohamed Rayan Hamzaoui, Abdelkrim Labidi, Mahrez Zouari et Samir Hannachi qui y ont assisté depuis la prison de Mornaguia.

Et Dilou d’ajouter que plusieurs accusés impliqués dans cette affaire, dont Rached Ghannouchi et Kamel Bedoui, ont boycotté l’audience du procès à distance, affirmant que l’avocat de Hamzaoui, qui était présent à la salle de l’audience à distance, s’est retiré par la suite pour motif de « défaut de moyens de communication ».

S’agissant des autres accusés, en l’espèce, Youssef Chahed, Lotfi Zitoun, Rafik Bouchlaka, Kamal Guizani et Moath Khriji, Dilou a affirmé que ceux-ci ont été renvoyés devant le tribunal en tant d’accusés toujours en cavale.

Août dernier, la chambre d’accusation spécialisée dans les affaires de terrorisme près la cour d’appel de Tunis a décidé de traduire 21 accusés devant la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près le tribunal de première instance de Tunis.

Parmi ceux-ci figurent des hommes politiques, d’anciens ministres ainsi que des responsables sécuritaires et anciens députés.

Selon la chambre, ces accusés devraient répondre de leur implication dans des « crimes à caractère terroriste ».

