Concertations nationales en Guinée : la population espère une amélioration de son quotidien

Des concertations politiques doivent débuter en Guinée, mardi 14 septembre, à l’initiative de la junte, en vue de la formation d’un gouvernement de transition. Leaders politiques, patrons des sociétés minières ou encore société civile vont être reçus par les dirigeants militaires. Ces rencontres vont être très suivies par les Guinéens qui attendent d’en savoir plus sur les contours de cette transition promise par le chef putschiste, le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya.

- Publicité-

Plus de la moitié de la population vit en Guinée avec moins d’un dollar par jour et beaucoup d’entre eux espèrent que leur quotidien va enfin s’améliorer. Notre envoyée spéciale Sarah Sakho est allée à la rencontre d’une famille dans l’un des quartiers les plus pauvres de la capitale.

Au Burkina Faso, au moins quatre gendarmes ont été tués, dimanche 12 septembre, et plusieurs sont portés disparus, lors d’une attaque par des jihadistes présumés contre un convoi militaire. L’attaque s’est déroulée dans l’est du pays. Au total, 480 civils ont été tués dans des attaques entre le mois de mai et le mois d’août dans le pays.

Au Niger, l’insécurité liée aux attaques jihadistes favorise une insécurité alimentaire. En fuyant les attaques, les habitants fuient aussi les terres qu’ils cultivent. Une grave crise alimentaire menace le pays. Le président Mohamed Bazoum est allé a la rencontre de villageois dans la région instable de Tillabéri, en tentant de les rassurer.

L’Unesco a annoncé que les huit mosquées de style soudanais de Côte d’Ivoire seront inscrites au patrimoine mondial de l’humanité. Pour les découvrir, direction le nord du pays dans la ville de Kong qui compte deux de ces mosquées toujours en activité. Le reportage de Samuel Bernard.

AFP